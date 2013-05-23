أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أخطاء أحلام في «أراب آيدول»

Google+ Print
أخطاء أحلام في «أراب آيدول» أخطاء أحلام في «أراب آيدول»

في الحلقة الأخيرة من برنامج «أرب آيدول» كان واضحاً أن المطربة أحلام تحاول إحراج المتسابقة صابرين النجيلى، وكأن هناك ثأراً شخصياً معها، حتى اعتقد كثيرون أن المتسابقة قد تحدثت بشكل غير لائق في الكواليس عن أحلام، وأن ما قالته المتسابقة وصل إلى أحلام، وهو ما دفعها للهجوم عليها، ثم هاجمتها بشدة بعد ذلك.
أحلام وقعت في أخطاء قاتلة، بالخلط بين ما هو مهني وما يحدث في الكواليس، فحتى وإن كان ما تردد حول خطأ لفظي من المتسابقة في الكواليس في حق أحلام، ما كان يجب أن تصب غضبها عليها، بل وتستميل حسن الشافعي؛ ليؤكد رأيها في المتسابقة صابرين النجيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي