أخطاء أحلام في «أراب آيدول»

في الحلقة الأخيرة من برنامج «أرب آيدول» كان واضحاً أن المطربة أحلام تحاول إحراج المتسابقة صابرين النجيلى، وكأن هناك ثأراً شخصياً معها، حتى اعتقد كثيرون أن المتسابقة قد تحدثت بشكل غير لائق في الكواليس عن أحلام، وأن ما قالته المتسابقة وصل إلى أحلام، وهو ما دفعها للهجوم عليها، ثم هاجمتها بشدة بعد ذلك.

أحلام وقعت في أخطاء قاتلة، بالخلط بين ما هو مهني وما يحدث في الكواليس، فحتى وإن كان ما تردد حول خطأ لفظي من المتسابقة في الكواليس في حق أحلام، ما كان يجب أن تصب غضبها عليها، بل وتستميل حسن الشافعي؛ ليؤكد رأيها في المتسابقة صابرين النجيلي.