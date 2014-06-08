عامل نظافة بالمطار يعيد حافظة نقود لراكب قادم من السعودية

أعاد عامل نظافة أمين بمطار القاهرة الدولي حافظة نقود تحتوى على 5200 جنيه وكروت ائتمان وأوراق مهمة لراكب مصري فقدها داخل صالة الوصول لدى عودته من السعودية .

أثناء قيام العامل “أشرف على عبد الله” بتنظيف منطقة السيور عثر على حافظة نقود تحتوى على 5200 جنيه وكروت ائتمان وأوراق مهمة تخص الراكب المصري والذي وصل على رحلة طيران المصرية العالمية من مدينة ينبع بالسعودية ،وتم التوصل لهاتف الراكب وبالاتصال به تبين أنه وصل إلى مقر إقامته بمحافظة الشرقية ولا يدرك فقده للحافظة واضطر للعودة إلى المطار وتسلم حافظة نقوده بكامل محتوياتها .