تزاحم أولياء الأمور أمام مدرسة المعادى الثانوية بنات قبل بدء الامتحان

شهد شارع المدارس بمنطقة المعادى، زحاما شديدا بسبب تواجد أولياء الأمور مع بناتهن قبل دخول مقر اللجنة، تخوفا من الامتحان وقلقهن عليهن كأول يوم بامتحانات الثانوية العامة، كما شهد محيط اللجان وقوف عدد من سيارات أولياء الأمور وهو ما أبطأ حركة المرور بالشارع.

وسمح رئيس لجنة مدرسة المعادى الثانوية بنات للطالبات بدخول اللجنة فى الثامنة والنصف للكشف عن أرقام جلوس كل طالبة ومقارنته بكشوف المناداة الموجودة أمام مدخل اللجنة، وأيضا لتفتيش الطالبات عن طريق عصا الكترونية موجودة برفقة الأمن الإدارى للكشف عن وسائل الغش مثل الهاتف وسماعات البلوتوث.