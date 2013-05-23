الإمارات تعد قانونا يجرّم استيراد واستخدام منشطات الخيول

تعتزم الإمارات إصدار قانون يحظر استيراد وبيع وشراء واستخدام المنشطات غير القانونية فى جميع رياضات سباقات الخيل والفروسية واعتبار هذا النشاط "جريمة جنائية".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبى، فى بيان اليوم الخميس "لدينا إيمان راسخ بنزاهة سباقات الخيل وكذلك جميع رياضات الخيل الأخرى فى الإمارات، ونحن حريصون على إيجاد إطار قانونى يكفل الحفاظ عليها، لنقدم بذلك نموذجا يحتذى فى الالتزام الكامل غير المنقوص بالقوانين والمعايير الدولية الحاكمة لهذه الرياضة النبيلة".

وأشار بن راشد الذى طلب إصدار القانون إلى أن بلاده تسعى من خلال هذه الخطوة "إلى تأكيد حرصها على صون رياضات الخيول كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخنا وتراثنا".

وطلب بسرعة إعداد القانون باعتباره "خطوة وقائية من شأنها مكافحة منشطات الخيول بكافة أشكالها ومن منبعها وذلك بتجريم أية أنشطة متعلقة بها بدءا من الإتجار ووصولا إلى استخدامها فى مختلف المنافسات الرياضية للخيول".

وكان حاكم دبى قرر الشهر الماضى أغلاق إسطبلات مولتون بادوكس التابعة له فى بريطانيا إثر اكتشاف وجود منشطات فى عينات 11 حصانا.