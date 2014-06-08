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الأربعاء.. مؤتمر لـ"جينيف" حول تفعيل دور المرأة بالحياة السياسية

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الأربعاء.. مؤتمر لـ"جينيف" حول تفعيل دور المرأة بالحياة السياسية الأربعاء.. مؤتمر لـ"جينيف" حول تفعيل دور المرأة بالحياة السياسية

يعقد مركز جينيف للتحكيم الدولى، بالتنسيق مع عدة جهات معنية مؤتمرا صحفيا، الأربعاء المقبل، حول تفعيل دور المرأة فى الحياة السياسية، وذلك بحضور عدد كبير من الرموز الوطنية، حيث يشارك بالمؤتمر الدكتور مفيد شهاب عضو مجلس أمناء مركز جينيف بالقاهرة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار محمد كساب عامر مسئول الاتصال السياسى بجامعة الدول العربية، والمستشارة نجوى الصادق نائب رئيس النيابة الإدارية، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة عصمت الميرغنى رئيس الحزب الاجتماعى الحر.

ومن جانبه، قال عبد الرحمن عامر، المدير التنفيذى للمركز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يناقش عدة قضايا مهمة للمرأة المصرية والعربية، وأهم مطالب المرأة من القيادة السياسية الحالية، مؤكدا أن المرأة المصرية قدمت الكثير للوطن على مر العصور، وقد برز دورها النضالى بشدة أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأثبتت للعالم بأكمله أنها صاحبة المبادرة الكبرى فى خلق مناخ سياسى أفضل ومحاربة الفساد واحتكار السلطة والاتجار بالدين.

وأضاف عامر أن المؤتمر سيخرج بعدة توصيات مهمة سيتم رفعها للجهات المعنية.

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