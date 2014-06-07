محلب وولى عهد أبوظبى يتفقدان معرض للمشروعات التى تمولها الإمارات بمصر

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم يرافقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية بجولة تفقدية لمعرض المشروعات التنموية التي تمولها دولة الامارات العربية المتحدة في مصر، وتم خلال الجولة متابعة سير العمل في مشروع انشاء 78 وحدة صحية بمختلف محافظات الجمهورية وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة، حيث يسهم هذا المشروع في خلق فرص عمل لـ 600 عامل سنوي ٠٠ كما تم أيضا تفقد مشروع تطوير خط انتاج الأمصال والتعبئة والذي يستهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وتوفير فرص عمل للشباب، وتشغيل المصانع المتوقفة والحفاظ على الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المنتج المحلي ومنع احتكار الشركات العالمية لهذه المنتجات الهامة للاقتصاد المصري حيث تم البدء في هذا المشروع في ٢٧ ابريل الماضى ومن المقرر الانتهاء منه فى شهر ديسمبر القادم وتم الى الآن انجاز 15% منه.

واشتملت الجولة على تفقد مشروع انتاج خط تطوير وتعبئة الأنسولين، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه بالفعل في اول ابريل الماضى ويستهدف رفع الطاقة الانتاجية المصرية من 30% الى 100% لتوفير احتياجات مرضى السكر.

تضمنت الجولة متابعة سير العمل في مشروع توريد 600 أتوبيس نقل عام للمساهمة في حل مشكلة المواصلات، حيث يوفر نحو 30% من احتياجات هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى، وسينتهي العمل بالمشروع بنهاية نوفمبر القادم ويهدف لخدمة نحو 600 ألف راكبا يوميا،وفيما يتعلق بالمشروعات السكنية تضمنت الجولة متابعة تطورات مشروع انشاء 500 ألف وحدة سكنية وملحقاتها في 18 محافظة بأنحاء الجمهورية، ويشتمل المشروع على انشاء دار مناسبات ومسجد ومنطقة مدارس ومول تجاري وساحة رياضية ومركز طبي لخدمة نحو 250 ألف شخص، ويتيح فرص عمل لنحو 220 ألف عامل، كما يوفر ما يعادل نحو 50 مليون دولار من ميزانية الدولة، وتبلغ مدة تنفيذه 12 شهرا بدأت في 23/12/2013 وتنتهي في 30/11/2014.

أما بالنسبة لمشروعات البنية التحتية والتي تشتمل عليها المشاريع الاماراتية والتي تم تفقد سير العمل بها خلال المعرض مشروع مد خطوط الصرف الصحي لعدد 151 قرية مصرية بهدف الرتقاء بالوضع الصحي للأسر المصرية، ويخدم المشروع نحو 1.7 مليون شخصا ويخلق فرص عمل لنحو 23 ألف عامل، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع في مايو 2015، بالإضافة الى مشاريع انشاء الكبارى والمزلقانات والتي تتضمن انشاء 4 كبارى و41 مزلقانا، الى جانب مشاريع تزويد القرى النائية بالكهرباء والتي تهدف الى انتاج أكثر من 14 مليون ساعة كهربائية سنويا، وتحقق وفرا بقيمة 11 مليون دولار سنويا من خلال توفير 19 مليون متر مكعبا ديزل كانت تُستخدم في توليد هذه الطاقة سنويا، كما تم أيضا خلال المعرض توقيع عقد انشاء محطة كهرباء سيوة والتي تخدم 5 قرى بإجمالي عدد منازل 6315منزلا، ومن المنتظر أن ينتهي المشروع في نوفمبر 2014، كما تم التوقيع على عقد تركيب وحدات انارة شمسية لعدد 6818 منزلا في 212 قرية و80 مسجدا و16 مدرسة و9 عيادات، هذا بالإضافة الى مشروع انشاء 25 صومعة غلال بإجمالي سعة تخزينية تبلغ مليون و500 ألف طن، وتبلغ مدة المشروع 18 شهرا ويهدف المشروع الى المحافظة على الغلال وتقليل الفاقد منها.

ومن بين المشروعات الإماراتية التي تهدف الى خدمة العملية التعليمية بمصر والتي تم تفقدها بالمعرض مشروع انشاء 100 مدرسة بمختلف محافظات مصر، ويوفر المشروع فرص تعليم اضافية لنحو 67 ألف طالب وطالبة كل عام دراسي وإيجاد فرص عمل لنحو 11200 عامل، وتبلغ مدة تنفيذه 12 شهرا بدأت بالفعل في 23/12/2014 وتنتهي في 30/8/2014.

واشتملت المشروعات التنموية الجديدة ايضا على مشروعات تهدف الى تطوير منشآت جامعة الأزهر للرقي بالعملية التعليمية به وتوفير سبل الراحة للطلبة الدارسين به، حيث اشتملت المشاريع على مشروع لإنشاء 4 مباني سكنية لطالبات جامعة الأزهر، تبلغ مساحة كل مبنى 5550 مترا مربعا، وتهدف الى توفير سكن داخلي ملائم للطالبات المغتربات، حيث يتكون كل مبنى من 81 غرفة سكنية، وتبلغ مساحة كل غرفة 18 مترا مربعا وتسع لما بين 4 الى 6 طالبات، وقد بدأ المشروع بالفعل في 4/9/2013 وينتهي في 5/8/2014، كما تشتمل المشاريع على انشاء مكتبة جديدة للأزهر تحل محل المكتبة القديمة يتم تزويدها بأحدث النظم لحفظ الكتب والمستندات ومعملا لترميم المستندات الأثرية، على مساحة 14 ألف متر مربعا وتتكون من 3 طوابق علوية، وسينتهي العمل منها في 13/9/2014، بالاضافة الى تزويد كليات جامعة الأزهر بعدد من المدرجات والفصول التعليمية ومكتبات بمساحة 5325 مترا مربعا وكلية للتمريض ومعهد للدراسات الإسلامية الى جانب انشاء فرع لكلية البنات الأزهرية بمحافظة سوهاج.

ولم تغفل المشروعات الجديدة تقديم مشاريع جديدة للأقباط الأرثوذوكس، ومن بين المشاريع المطروحة شراء مبنيين طبيين وتشطيب أحدهما من الداخل والخارج مع تجهيزه بكامل التجهيزات الطبية والخارج، وسيتم الانتهاء من المشروع في 10/12/2014، بالاضافة الى انشاء دار للأيتام يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ويشتمل كل دور على 35 غرفة بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية بتكلفة 6 مليون جنيه مصري، وسينتهي العمل بالمشروع في 25/5/2014.

> شارك في الجولة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والصحة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى والشباب والمالية والتموين بالإضافة الى أمين عام مجلس الوزراء.

أ ش أ