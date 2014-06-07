التعليم: إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني بالتنسيق مع الاتصالات

قال محمد سعد، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، إنَّ الوزارة خاطبت وزارتي الإعلام والأوقاف لنشر رسائل توعية للأبناء تحثهم فيها على عدم الغش في الامتحانات لكونه سلوك غير مقبول ويتناقض مع الشريعة والقيم الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية .

وأضاف “سعد” في حواره لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة ام بي سي مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ، أن الامتحانات اليوم الأول لم تشهد أي تجاوزات باستثناء محاولة واحدة لطالب بإحدى لجان مدرسة المراغة الابتدائية، حيث رصدت غرفة العلميات بالوزارة بعد مرور نصف الوقت المخصص للإجابة، بانتشار صورة من أوراق الاسئلة على موقع “تويتر”، وعلى الفور قام مهندسوا غرفة العلميات التابعين لوزارة الاتصالات والمتخصون بمكافحة الغش الالكتروني، بتعقب الموقع الذي نشر الاسئلة ، وبالفعل تم تحديد الحساب الخاص بالطالب الذي نشر الأسئلة وتحديد لجنته، وتم الاتصال برئيس اللجنة وقام بتفتيش الطالب لكن لم يعثر معه على التليفون المحمول.

وتابع سعد، أنه لوحظ أثناء إجراءات التفتيش في اللجان بوجود تليفون مع احد الملاحظين وتم احالة الأمر للشؤون القانونية لتحديد هوية المسؤول عن تسريب اجزاء من الامتحان، مشيراً أن تلك الواقعة هي محاولة للغش وليس تسريب للاسئلة كما يدعي البعض، والامتحانات التي اجريت اليوم في 405 لجنة لعدد ـ24 الف طالب تمت بشكل سليم والتجاوزات بسيطة وغير مؤثرة .

> وكشف المشرف العام على امتحانات الثانوية العام، عن تفعيل الوزارة بدءا من الغد لاجراءات جديدة للقضاء على ظاهرة الغش الالكتروني بالتعاون مه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً في ذات السياق عن مطالبة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم للجنة واضعي اسئلة الثانوية العام بالابتعاد عن الإسئلة ذات التوجهات السياسية، مشدداً على أن جميع الاسئلة الواردة في الامتحانات من المناهج التي تم تدريسها.

بدوره قال الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة سنويا تصل الى 500 مليون من اقامة ونقل المعلمين ، وهي تكلفة باهظة ، مشيراً ان الثانوية العامة في مصر عمرها 56 عاماً وبحاجة لتطوير واضح يفيد الطلاب والمنظومة التعليمية في مصر.