كيم كردشيان تعد جمهورها بمفاجآت ساخنة
كشفت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian أنّ الموسم الجديد من Keeping Up With The Kardashians سيحمل العديد من المفاجآت والأخبار الساخنة.
ووعدت Kardashian، التي تزوجت الشهر الماضي حبيبها المغني Kanye West، جمهورها بأن تعرض لهم مجموعة جديدة من صور حفل زفافها وشهر عسلها حصريّاً، للمرة الأولى.
أما عن شقيقتها kourtney kardashian، فقالت Kim إنّها ستردّ من خلال البرنامج على الأخبار التي تردّدت سابقاً بخصوص حملها طفلاً ثالثاً من حبيبها scott Disick.
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