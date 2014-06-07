بالفيديو.. طلاب الثانوية بشبرا يؤكدون سهولة امتحان اللغة العربية فى اليوم الأول‎

رصدت عدسة وكالة ONA للانباء، ردود فعل طلاب الثانوية العامة النظام القديم بشبرا على امتحان اللغة العربية فى اليوم الاول من امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

واكد طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، على سهولة امتحان اللغة العربية نسبياً، وانه جاء فى مستوى الطلاب، كما اضاف الطلاب انهم لم يوجهوا اى مشاكل داخل اللجان اثناء سير عملية الامتحانات.

يذكر ان طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد سيؤدون غداً الاحد امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية فى اليوم الاول لهم.

(المراسل : بكر الشرقاوي

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