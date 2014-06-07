الجالية المصرية فى فيينا تحتفل بعد غد بتنصيب "السيسى" رئيسا

تقيم الجالية المصرية فى العاصمة النمساوية فيينا احتفالا شعبيا بعد غد الاثنين بمناسبة تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور إبراهيم عزت رئيس الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، فى تصرييح خاص للوكالة، "إن الاحتفالية الشعبية ستقام بوسط العاصمة وأمام القصر الرئاسى التاريخى هوفبورج، مساء الاثنين بحضور عدد كبير من رموز الجالية المصرية ومشاركة بعض أبناء الجاليات العربية وعدد من ممثلى الروابط والاتحادات والأندية المصرية فى النمسا".

ومن ناحية أخرى تقيم الجالية المصرية فى مدينة ليوبن احتفالها بنفس المناسبة غد الأحد بمشاركة أعضاء الاتحاد العام للمصريين فى النمسا وفروعه بعدد من المحافظات النمساوية .

> وعلى جانب آخر بعثت الكنيسة القبطية فى النمسا برسالة تهنئة إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات وإتمام مراسم تنصيبه غدا الأحد .

وتمنت الكنيسة القبطية التوفيق للرئيس المنتخب التوفيق فى تحقيق كل تقدم وازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادته .