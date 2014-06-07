غرق طالب جامعى بنهر النيل بالمنوفية

لقى طالب بجامعة الازهر مصرعه غرقا بقرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون جرفه التيار اثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو وعدم إجادته السباحة تم نقل الجثة الى المستشفى وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث أشمون بغرق عبد الرحمن أحمد راضى 21 سنة طالب بجامعة الازهر داخل نهر النيل فرع دمياط بقرية كفر الحما التابعة للمركز .

وبالانتقال قوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة وبسؤال والده قرر أنه اثناء نزول نجله للاستحمام هربا من حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا تم تحرير محضر بالواقعة .