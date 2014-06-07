بالأسماء.. أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابى اختطف طبيب وقتل ممرض بعد ساعات من الواقعة

تمكنت أجهزة الامن بسوهاج بقيادة اللواء إبراهيم صابرمدير أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بإختطاف طبيب أسنان تحت تهديد السلاح من عيادته الخاصة بمدينة جرجا بسوهاج وقتل الممرض الخاص بالعيادة بعد مرور عدة ساعات من اراتكاب الواقعة .

وتبين ان التشكيل العصابى مرتكب الواقعة يتكون من المتهم الأول محمد أحمد محمد محسب 27 سنة ملاحظ فني بهندسة طلمبات بني حميل ومقيم بنجع الغوباشي بجرجا ، والمتهم الثاني عبد الغني رمضان عبد الغني عبد العزيز وشهرته ” نور ” 27 سنة ومقيم بنجع عويس جرجا ، والمتهم الثالث حازم حمدان حسانين 22 سنة دبلوم تجارة ومقيم بنجع عويس جرجا ، والمتهم الرابع ممدوح عزت عبد الرحمن وشهرته ” محمد عزت ” 55 سنة عامل ومقيم بناحية بندار الغربية جرجا .

ترجع احداث الواقعة عندما تبلغ مساء أمس الجمعة لقسم شرطة جرجا من غرفة عمليات النجدة بقطاع الجنوب بسماع إطلاق أعيرة نارية بإحدي العيادات الطبية الخاصة الكائنة بمدينة جرجا ، وإنتقل علي الفور إلي موقع الحادث كافة قيادات مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء/ إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج .

وبالفحص تبين قيام مجهولين بالحضور لعيادة الطبيب / مينا ثروت عياد 26 سنة طبيب أسنان ، مقيم بمدينة جرجا ، وتم إقتياده تحت تهديد السلاح الى خارج العيادة ،وحال قيام المدعو/ يونان أيمن نعيم 22 سنة ، حاصل علي دبلوم تجارة ، ويعمل ممرض بالعيادة ، ويقيم بناحية الغباشي بجرجا ، بإعتراض الجناة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه وأصيب بعدة طلقات نارية نتج عنها وفاته متأثراًً بإصابته ، وأستقلوا سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية وفروا من مكان الحادث .

وفور تلقي البلاغ تم النشر عن مواصفات السيارة وكذا المواصفات المبدئية للمتهمين وتم تنشيط الخدمات الامنية علي الطرق الصحراوية والزراعية ونشر العديد من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة وغلق جميع المداخل الأمر الذي لم يمكن المتهمين من إتمام جريمتهم وإضطرارهم إلي التخلي عن الطبيب المخطوف علي الطريق الزراعي بزمام قرية بندار بمركز جرجا .

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال تحت اشراف العميد حسين حامد مدير مباحث المديرية وعصمت ابو رحمة رئيس مباحث المديرية لسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث وأسفرت جهود البحث عن تحديد الجناة مرتكبي الحادث السابق الاشارة إليهم بعا ليه وتم ضبطهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة ، وبمناقشتهم اقروا بارتكابهم للحادث.

وتبين قيام المتهم الرابع بإختيار وتحديد الطبيب المخطوف نظراً لثراء أسرته وقام المتهم الاول والثاني والثالث بإستجار السيارة رقم هـ / ج / أ كي سراتو من معرض سيارات الريان بمدينة سوهاج و حال قيام بتنفيذ مخططهم انتظر المتهم الثالث داخل السيارة أمام العقار الكائن به عيادة الطبيب المخطوف وقام المتهم الاول حاملا بندقيه اليه بالدخول إلي العيادة وبصحبته المتهم الثاني وقاموا بإقتياد الطبيب المذكور إلي خارج العيادة وحال قيام الممرض الذي يعمل بالعيادة بمحاولة إعتراضهم قام المتهم الاول بإطلاق الاعيرة النارية تجاهه ولقي مصرعه متأثراً بإصابته وتم ضبط جميع المتهمين وارشاد المتهم الثاني عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحريزة ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث بمعرض السيارات المشار إليه .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1238 إداري قسم شرطة جرجا ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .