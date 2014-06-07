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إبراهيم سعيد يشارك مران مستبعدين الزمالك لأول مرة

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إبراهيم سعيد يشارك مران مستبعدين الزمالك لأول مرة إبراهيم سعيد يشارك مران مستبعدين الزمالك لأول مرة

حرص إبراهيم سعيد المدافع المنضم حديثا للاختبار في الزمالك على المشاركة في تدريبات المستبعدين من قائمة مباراة مازيمبي وذلك لأول مرة.

ويلعب الزمالك مع مازيمبي يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما تم استبعاد عدة أسماء للإصابة والذين خاضوا مرانا تأهيليا على ملعب حلمي زامورا السبت.

ونقل مراسل FilGoal.com أن إبراهيم سعيد انضم للتدريبات مع اللاعبين المستبعدين والذي يأتي أبرزهم يوسف أوباما، ياسر إبراهيم، حمادة طلبة، عمر إسماعيل يوسف بجانب مجموعة من الناشئين.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد أكد أن إبراهيم سعيد سيدخل في التدريبات الجماعية عقب العودة من الكونجو للحكم على مستواه.

يذكر أن إبراهيم سعيد عرض على مرتضى منصور وميدو أن يلعب للزمالك بدون مقابل.

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