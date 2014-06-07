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بالفيديو .. الهلال وفيتا تضربهما العاصفة ويتعادلان لمصلحة الزمالك

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بالفيديو .. الهلال وفيتا تضربهما العاصفة ويتعادلان لمصلحة الزمالك بالفيديو .. الهلال وفيتا تضربهما العاصفة ويتعادلان لمصلحة الزمالك

تعادل الهلال السوداني مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم الهلال عن طريق البرازيلي سيرجيو في الدقيقة 18، وأدرك ليما التعادل لفيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وضربت عاصفة ترابية ملعب اللقاء في الدقيقة 67 والنتيجة تقدم الهلال بهدف نظيف مما أدى إلى توقف المباراة لما يقرب من نصف ساعة.

وخلال العاصفة سقطت لوحة إعلانية على الجماهير مما أدى إلى إصابة العشرات واقتحم الآلاف الملعب وسط تدافع سيارات الإسعاف.

وبعد ما يقرب من عشر دقائق نجحت قوات الأمن السودانية في السيطرة على الموقف بعد هدوء العاصفة وأخرجت الجماهير من الملعب في هدوء واستأنفت المباراة.

وبعد استئناف المباراة ظهر فيتا بشكل أفضل وضغط على دفاعات الهلال حتى حصل على ركلة جزاء نجح ليما في تحويلها بنجاح إلى داخل الشباك.

وأسفر التعادل عن رفع رصيد الفريقين إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك ومازيمبي اللذان سيتواجهان في نفس الجولة يوم الأحد.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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