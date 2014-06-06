"أقباط "38 يسلمون السيسى خطابا ومشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

قالت جومانا سمير المتحدث الإعلامى باسم رابطة أقباط 38، إن وفدا من الرابطة سيشارك أمام قصر الاتحادية فى حفل تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وسوف يتقدمون بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدوه ليسلموه لمؤسسة الرئاسة، وخطاب موجه إلى السيسى.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب سوف يتضمن تهنئة لعبد الفتاح السيسى ومطالبته بالتدخل لحل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسية بما فيها إمكانية إصدار قانون للأحوال الشخصية لحل مشكلات الأقباط بصفته رئيس الجمهورية ومن صلاحياته إصدار تشريعات لحين انتخاب مجلس شعب.