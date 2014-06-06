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القوات العراقية تسيطر على مناطق بالموصل بعد اشتباكات مع «داعش»

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أكد مصدر أمني أن القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها على مناطق غربي الموصل، بعد ظهر الجمعة، بعد طردها عناصر «داعش» من الأحياء الغربية للمدينة، في عملية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 من عناصر «داعش».

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن القوات الأمنية العراقية تمكنت بعد اشتباكات دامت لعدة ساعات مع عناصر «داعش» في أحياء 17 تموز والإصلاح الزراعي والتنك غربي الموصل، من طرد هذه العناصر بعد أن كبدتها أكثر من 20 قتيلا وتدمير عدد من سياراتها.

وأكد المصدر أن الوضع أصبح تحت سيطرة القوات العراقية، مبينا أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في تلك الأحياء.

وذكر المصدر أن 4 من عناصر قوات الأمن العراقية قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في الاشتباكات التي دارت بين الجانبين.

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