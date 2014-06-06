5 شخصيات سياسية يمثلون السويس فى حفل تنصيب السيسي رئيساً

تلقي 5 شخصيات عامة وسياسية بالسويس دعوات رسمية لحضور حفل تنصيب المشير السيسي رئاسة الجمهورية رسمياً ،وذلك صباح يوم الأحد القادم .

وذهبت الدعوات إلى كل من “طلعت خليل” القيادي بحز الدستور وأحد النشطاء السياسيين المعروفين بمشاركتهم البارزة فى ثورة 25 يناير و”مصطفي السويسي” منسق حركة تمرد وصاحب اختيار يوم 30 يونية للتظاهر ضد محمد مرسي و”حسام الشافعي” منسق حملة مستقل وطن بالسويس والأنبا “أنطونيوس ميلاد” وكيل المطرانية بالمحافظة و”ماجدة الطموبلي” أحد الناشطات بالمجتمع المحلي.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أرسلت قائمة بالاسماء المقترح حضورها حفل تنصيب السيسي ،وقامت رئاسة الجمهورية بالاختيار بينهما مراعاة تمثيل المرأة والشباب والقوي السياسية والأخوة المسحيين.