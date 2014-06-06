ضبط 26 متهماً بأحداث عنف بالمنيا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا, في ضبط 26 متهماً, بإقتحام أقسام الشرطة, والنيابات والمحاكم, والمنشأت العامة, وإثارة أعمال الشغب, عقب فض إعتصامات أنصار الرئيس المعزول منتصف شهر أغسطس من العام الماضي, من بينهم متهمين أثنين بخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا, إخطاراً من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية, بضبط متهم واحد بمركز ملوي, و12 بمركز مغاغة, و7 بمركز ديرمواس, لتورطهم في إقتحام أقسام الشرطة والمنشأت العامة, والنيابات والمحاكم ودور العبادة المسيحية, خلال أحداث العنف,, كما تم ضبط متهمين أثنين بخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013, بمدينة المنيا, و4 أخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم, تنفيذاً لقرارات النيابة العامة علي ذمة قضايا جنائية متنوعه.