أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مسيرة لمؤيدي السيسي بمنيا القمح بالشرقية لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية

Google+ Print
مسيرة لمؤيدي السيسي بمنيا القمح بالشرقية لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية مسيرة لمؤيدي السيسي بمنيا القمح بالشرقية لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية

نظم المئات من أهالي قرية كوم حلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مسيرة مؤيدة للمشير عبد الفتاح رئيس الجمهورية، مقدمين له التهانى حاملين الأعلام المصرية، مرتدين تيشرتات عليها صورته.

وقال الهادى عبد المنعم منسق المسيرة بقرية كوم حلين أن مسيرتهم جاءت شكر لأهالي القرية الذين خرجوا في الانتخابات الرئاسية وأعطوا أصواتهم للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدمين التهانى للرئيس الجديد آملين في نقلة إقتصادية لمصر وتوفير الأمن والأستقرار.

وأضاف محمد سعد نصر من المؤيدين للمشير السيسي، أن الفوز الكبير الذي حققه الرئيس في الانتخابات يعكس حب وقبول المواطنين للرئيس السيسي، طالباً منه توفير الطاقة والأمن والأستقرار وإنعاش الاقتصاد المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي

تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي