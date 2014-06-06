مسيرة لمؤيدي السيسي بمنيا القمح بالشرقية لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية

نظم المئات من أهالي قرية كوم حلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مسيرة مؤيدة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدمين له التهانى حاملين الأعلام المصرية، مرتدين تيشرتات عليها صورته.

وقال الهادى عبد المنعم منسق المسيرة بقرية كوم حلين أن مسيرتهم جاءت شكر لأهالي القرية الذين خرجوا في الانتخابات الرئاسية وأعطوا أصواتهم للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدمين التهانى للرئيس الجديد آملين في نقلة إقتصادية لمصر وتوفير الأمن والأستقرار.

وأضاف محمد سعد نصر من المؤيدين للمشير السيسي، أن الفوز الكبير الذي حققه الرئيس في الانتخابات يعكس حب وقبول المواطنين للرئيس السيسي، طالباً منه توفير الطاقة والأمن والأستقرار وإنعاش الاقتصاد المصري.