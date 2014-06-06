وزير التعليم: اتخذنا كافة إجراءات تأمين لجان الثانوية العامة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين لجان الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية.

وأضاف أبو النصر، خلال اتصال هاتفى لقناة "المحور"، اليوم الجمعة: "نتابع جميع اللجان على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة أثناء إجراء الامتحانات"، مشددا على أنه سيتم مواجهة أى أعمال شغب بحزم شديد.

> وتابع:"أى طالب سيتم ضبطه بهاتف محمول سيتم منعه من دخول الامتحان"، متوقعا أن تسير الامتحانات بشكل طبيعى يوم الأحد أثناء تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد أسئلة بالامتحانات من خارج المنهج، أو أسئلة سياسية .