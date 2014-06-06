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لافاني: أتمنى تدريب الأهلي والزمالك .. والمقاولون الأفضل في مصر

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لافاني: أتمنى تدريب الأهلي والزمالك .. والمقاولون الأفضل في مصر لافاني: أتمنى تدريب الأهلي والزمالك .. والمقاولون الأفضل في مصر

يتطلع الفرنسي دينيس لافاني المدير الفني للاتحاد السكندري، لقيادة الأهلي أو الزمالك في المستقبل بعد رحيله عن الدوري المصري بنهاية الموسم الجاري.

وقاد لافاني الاتحاد السكندري لتقديم موسم جيد ينافس فيه على التأهل للمربع الذهبي بعد مواسم متكررة كان زعيم الثغر يهرب فيها من الهبوط.

وقال لافاني لقناة "النهار ": "سأتولى تدريب نجران السعودي في الموسم المقبل، ولكن أتمنى تدريب الأهلي أو الزمالك، إذا عدت إلى مجددًا".

ونفى المدرب الفرنسي دخوله في أي مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، لتولي تدريبه في الموسم الجديد.

وبسؤاله عن أكثر فريق نال إعجابه طوال مهمته مع زعيم الثغر، رد لافاني: "المقاولون العرب هو أفضل فريق في مصر، لما يضمه من عناصر موهوبة وشابة".

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