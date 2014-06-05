بالصور..سامح حسين وايتن عامر يشاركون فى بطولة مسرحية “أقفش متحرش”

يشارك الفنانون سامح حسين وأيتن عامر والإعلامية أنجى على فى بطولة المسرحية الإجتماعية الكوميدية “إقفش متحرش” ،والتى من المقرر عرضها فى العاشرة مسائا غدا الجمعه 6يونيو على شاشة “MBC مصر” ،

ويقدم العرض ضمن سلسلة للعروض المسرحية المُباشرة التي أطلقتها قناة “MBC مصر” لإحياء مسرح التليفزيون، من خلال فرقة “إم بى سى مصر المسرحية”، والتى تقام على مسرح الريحانى.

وتدور أحداث مسرحية “إقفش متحرش” التى كتبها إسلام إمام ، وأشرف على إخراجها المخرج الكبير عصام السيد، فى أجواء ساخرة حول تزايد مُعدلات التحرش تجاه السيدات والفتيات، وما صاحب ذلك من تغييرات فى إسلوب التفكير لدي بعض الشباب.

> وحول مسرحية “إقفش متحرش”، أكد المخرج عصام السيد أنه من المهم أن تناقش العروض التي يتم تقديمها عدد من الظواهر الإجتماعية المرفوضة لتقويمها وتوعية الجمهور بتأثيرها السلبي على المجتمع، مع الحرص على تقديمها في إطار من الكوميديا الجذابة. وأشار السيد إلى إستمرار تسجيل المسرحيات إسبوعياً بحضور جمهور بمسرح الريحانى.

و عبر الفنان سامح حسين عن سعادته بالإشتراك في عرض مسرحي جديد مع فرقة “إم بى سى مصر المسرحية”، وتحت إشراف المخرج عصام السيد، وقال أنه تلقي ردود أفعال رائعة بعد مشاركته في مسرحية “لما كنت مراهق”، وقال أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع لمساندة هذه التجربة ودعمها لإعادة المسرح التليفزيوني مرة أخرى وتقديم أعمال ممتعة تحقق السعادة للمشاهدين.

> كما اكدت الفنانة آيتن عامر سعادتها بتجرتها الأولي مع فرقة “إم بى سى مصر المسرحية”، وقالت أن أستقبال الجمهور لها فى هذا العرض سيشجعها على تكرار التجربة مرة أخري.