مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل سكرتير الدولة السلوفاكى

التقى السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفاكية السفير بيتر بوريان الذى يزور القاهرة فى الفترة 4-6 يونيو الجارى.

وصرح السفير سيف النصر بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار تواصل الدبلوماسية المصرية مع الدول الصديقة، بما فى ذلك تلك الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطوات خارطة المستقبل، ولاسيما فى ضوء إنجاز الاستحقاق الرئاسى بنجاح خلال الفترة من 26-28 مايو الماضى، وفوز الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بثقة جموع الشعب لقيادة مصر فى المرحلة الحاسمة المقبلة.

وأشار سيف النصر إلى الأهمية الخاصة التى تكتسبها هذه الزيارة فى ضوء الرئاسة السلوفاكية المقبلة لمجموعة "الفيشجراد" وللبناء على نتائج الزيارة التى قام بها وزير الخارجية إلى العاصمة السلوفاكية براتسلافا، والتى شهدت انعقاد الاجتماع الأول على مستوى وزراء الخارجية بين مصر ومجموعة "الفيشيجراد" التى تضم دول المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا فى إطار آلية الحوار الجديدة بين مصر وتلك المجموعة والمعروف باسم Egypt+V4، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون الثنائى ولاسيما على الصعيدين السياسى والاقتصادى وتبادل الآراء إزاء الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

> وأضاف سيف النصر: أن لقاءه بالمسئول السلوفاكى تطرق أيضاً لمسار العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا وسبل دفعها فى شتى المجالات لاسيما على الصعيدين التجارى والتنموى والاستثمارى وتشجيع السياحة، فضلاً عن تناول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك دعم مصر فى المؤسسات والمحافل الأوروبية، وكذلك فى جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.

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