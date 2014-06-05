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نشطاء: قتلى وجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة على حلب

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ذكر نشطاء سوريون أن قصفا بالبراميل المتفجرة على حلب أسفر، الخميس، عن عدد من القتلى والجرحى، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في ريف دمشق.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» ، صباح الخميس، عن مركز حلب الإعلامي إن القصف بالبراميل المتفجرة على حي قاضي عسكر أسفر حتى الآن عن 4 قتلى، وعدد من الجرحى، لافتا إلى أن معظم الإصابات في حالات حرجة.

وشهد محيط حي بستان القصر اشتباكات بين المعارضة والقوات الحكومية، في وقت أعادت كتائب المعارضة سيطرتها على كتيبة للدفاع الجوي في ريف حلب.

على الصعيد الإنساني، حثت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، فاليري آموس، الرئيس السوري، بشار الأسد، على «إعلاء مصلحة شعبه»، بعد أن تجاهلت الفئات المتحاربة مطالب مجلس الأمن بتيسير وصول المساعدات الإنسانية، في الصراع الدائر منذ 3 أعوام.

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