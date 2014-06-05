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ننشر تفاصيل مصرع 5 وإصابة 5 مواطنيين في حادث مروري بالمنيا‎

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ننشر تفاصيل مصرع 5 وإصابة 5 مواطنيين في حادث مروري بالمنيا‎ ننشر تفاصيل مصرع 5 وإصابة 5 مواطنيين في حادث مروري بالمنيا‎

ارشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم بين سيارتين نتج عنها مصرع 5 وإصابة 5 اخرين.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد تصادم سيارتين جنوب قرية بني حسن علي الطريق الصحراوي الشرقي.

أسفر الحادث عن مصرع وإصابة أسامة احمد رفاعي 15 سنة المنيا الجديدة ، واحمد محمود رفاعي 27 المنيا الجديدة ، ومود علي محمود 62 سنه ساحل سليم أسيوط ، واحمد جابر عبد العال أسيوط 63 سنة عامل ، ومحمد فرغلي نحمد احمد 25 سنه ، وصلاح علي حسن علي 31 سنه عريف شرطة من مديرية امن قنا ، وحمدي سيد عطية سليمان القاهرة 45 سنه ، وحسني احمد فرغلي ابوتيج أسيوط 48 سنه ، وصابر فرغلي محمد احمد الجيزة 45 سنه ، وباسم محمود إسماعيل 22 سنه مجند داخلية.

وبالتحريات تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتم إزالة أثار الحادث وتسير حركة الطريق ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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