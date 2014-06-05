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بالفيديو.. تسريب لـ«أوباما» أثناء تدريبه في «جيم» ببولندا

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مرتديًا زيه الرياضي، ظهر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في صورة مسربة له داخل إحدى صالات الـ«جيم»، مؤديًا تمارينه الرياضية، حفاظًا على لياقته البدنية.

وأشارت «سكاي نيوز عربية» إلى أن صورة «أوباما» داخل الـ«جيم» سربها شخص يدعى Jean Ekwa، في صفحته على «فيس بوك».

وذكر موقع «فوكس نيوز» أن صالة الألعاب الرياضية داخل فندق في بولندا، ناقلة عن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، إد دونوفان، قوله: «لم يطلب من نزلاء الفندق مغادرة الصالة الرياضية.. ولا طلب منهم الامتناع عن التقاط الصور».

Obama, Secret Service, PolandScreen Shot 2014-06-04 at 11.16.44 AMScreen Shot 2014-06-04 at 11.16.50 AM

Mr Obama was wearing a dark blue track suit over a white t-shirt while he worked out

The president is staying at the same hotel that hosted Russian president Vladimir Putin in 2010

The president is staying at the same hotel that hosted Russian president Vladimir Putin in 2010

Security experts have no idea how the unauthorized pictures were taken

Security experts have no idea how the unauthorized pictures were taken

The president pushes free weights above his head

'I know the gym. It isn't possible to snap these shots from outside, they must has had someone on the inside or maybe a hidden camera?' local photographer Marek Kwiatowski said

'I know the gym. It isn't possible to snap these shots from outside, they must has had someone on the inside or maybe a hidden camera?' local photographer Marek Kwiatowski said

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