بالفيديو.. تسريب لـ«أوباما» أثناء تدريبه في «جيم» ببولندا

مرتديًا زيه الرياضي، ظهر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في صورة مسربة له داخل إحدى صالات الـ«جيم»، مؤديًا تمارينه الرياضية، حفاظًا على لياقته البدنية.

وأشارت «سكاي نيوز عربية» إلى أن صورة «أوباما» داخل الـ«جيم» سربها شخص يدعى Jean Ekwa، في صفحته على «فيس بوك».

وذكر موقع «فوكس نيوز» أن صالة الألعاب الرياضية داخل فندق في بولندا، ناقلة عن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، إد دونوفان، قوله: «لم يطلب من نزلاء الفندق مغادرة الصالة الرياضية.. ولا طلب منهم الامتناع عن التقاط الصور».