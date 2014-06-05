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وزير البلديات يوقع مشروع نظافة أبها ومركزها ب 332 مليون ريال

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أبها - مريم الجابر

    وقع وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عقد مشروع نظافة مدينة أبها والمراكز التابعة لها وذلك بمبلغ يزيد علي 332 مليون ريال، وكشف وكيل الأمين للخدمات أمين المنطقة عبدالله المصلح بأن قيمة عقد مدينة أبها 224 مليونا، وعقود المراكز التابعة لها (السودة وطبب ومربة ومدينة سلطان ومركز الشعف) يقدر ب108 ملايين ريال، وشمل العقد تأمين مايزيد على 2000 حاوية متنوعة مابين حاوية 2 ياردة مغطاة وحاويات خاصة للمطبوعات الدينية وعدد 10 حاويات أخرى لبقايا الطعام وكذلك عدد 10 مكانس، وكذلك 40 ضاغطا، متفرقة مابين كبير وصغير وعدد 20 جهاز راذاذ، وضباب، ورش. الجدير بالذكر بأن مدينة أبها عانت خلال الفترة الماضية من قلة العمالة ومن سواء النظافة في بعض الأحياء داخل مدينة أبها، وامتدح المصلح في نهاية حديثه ماقام به المجلس البلدي خلال الفترة الماضية من متابعة مشاريع النظافة والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاز اعتمادها.

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