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ضبط عدد 2 بندقية الية خلال حملة امنية بسوهاج‎

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ضبط عدد 2 بندقية الية خلال حملة امنية بسوهاج‎ ضبط عدد 2 بندقية الية خلال حملة امنية بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 979116-1977 باللغة الأجنبية على جسم السلاح وكذا 14 ” طلقة حية من ذات العيار بحيازة  صابر محمد احمد رضوان سن 45 عامل ومقيم نجع العسيرات مركز المنشاة.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2318 أدارى مركز المنشاة لسنة 2014 .

وتم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 56010324 باللغة الأجنبية على جسم السلاح وكذا عدد ” 5 ” طلقة حية من ذات العيار بحيازة عبد العزيز البدرى عبد العزيز سن 25 عامل ومقيم نجع العسيرات- مركز المنشاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2318 أدارى مركز المنشاة لسنة 2014

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