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الحرية والعدالة يناقش أزمة انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

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الحرية والعدالة يناقش أزمة انقطاع الكهرباء بالإسكندرية الحرية والعدالة يناقش أزمة انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

نظمت لجنة الطاقة بأمانة التنمية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام القرنشاوى، ورشة عمل حول ترشيد الكهرباء بالمحافظة ومناقشة سبل مواجهة أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى فى الإسكندرية وباقى محافظات الجمهورية من خلال التقدم بعدد من التوصيات ورفعها إلى وزارة الكهرباء وإلى كافة الجهات المعنية، وذلك بمشاركة د.محمد القط- وكيل وزارة الإسكان، ومحمود العرينى وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من المتخصصين.

وأرجعت اللجنة أسباب انقطاع التيار الكهربائى وفقا لما أفادت به وزارة الكهرباء هو نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء ،بالإضافة إلى نقص فى المازوت وما يجرى من أعمال صيانة لآبار غاز فى الصحراء الغربية ،وكذلك زيادة الاستهلاك من قبل المواطنين خاصة فى أوقات الذروة واستخدام الأجهزة عالية الاستهلاك من المكيفات الهوائية وغيرها.

كما خرجت اللجنة بعدد من التوصيات لعرضها على كافة الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأى فيها تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ، ومنها دعوة القطاع الصناعى بتخفيض الأحمال الكهربية خلال فترة ذروة الحمل بترحيل الأحمال أو طرحها عن طريق استخدام المولدات الخاصة به، وتطوير وتحسين الإضاءة العامة والتأكيد على عملها بصورة آلية عالية الكفاءة تؤدى إلى تحسين الأداء وترشيد الاستهلاك.

كما طرحت فكرة تخصيص مسئول ترشيد طاقة بكل موقع أو مبنى خاصة بالقطاع الحكومى وإعداده وتدريبه للقيام بمهام عمله على الوجه الأكمل وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى وضع لائحة عادلة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فى مجال توليد الطاقة وتصديرها إلى الشبكة الموحدة بسعر مناسب يحقق مصالح كافة الأطراف.

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