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إصابة ضابط و3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد‎

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إصابة ضابط و3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد‎ إصابة ضابط و3 مجندين في حادث مروري بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا عن إصابة ضابط و3 مجندين في حادث مروري بمركز الداخلة .

وكشف محضر الواقعة عن انقلاب السيارة رقم ” 20167 ” محافظة الوادي الجديد تابعة لوحدة إطفاء الداخلة بطريق قرية الجديدة – موط أثناء قيامها بمأمورية لمتابعة حريق بقرية الجديدة بزمام مركز الداخلة .

وأسفر الحادث عن إصابة ملازم أول ” شريف موريس مؤنس ” 40 سنة بكسر في الساعد الأيمن وجرح عميق في الرأس وإصابة 3 مجندين بجروح خفيفة وكدمات هم “احمد بدر” مجند شرطة 22 سنة و “احمد خيري سليمان” 22 سنة مجند شرطة و “احمد علي محمود” 23 سنة مجند شرطة .

وتم نقل الضابط لمستشفي أسيوط الجامعي ونقل المجندين الثلاثة إلي مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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