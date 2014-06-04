الإحصاء: 15.2 % ارتفاعا فى عدد مستخدمى شبكة الإنترنت

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الاإنترنت خلال عام 2012-2013 بنسبة 2ر15 % ليبلغ 95ر35 مليون فرد مقابل 21ر31 مليون فرد خلال الفترة ذاتها من عام 2011-2012.

وأوضح الإحصاء – فى النشرة السنوية ” لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية ” لعام 2012 – 2013 – ارتفاع عدد خطوط التليفون المحمول بنسبة 7ر4 % ليسجل 77ر 96 مليون خلال الفترة المذكورة مقابل 44ر92 مليون خلال فترة المقارنة.

وأضاف أن عـدد السنترالات التليفونية زاد بنسبة 05ر0 % ليصل إلى 2110 سنتـرالات عام 2012-2013 مقابل 2109 سنترالات عام 2011-2012 ،كما ارتفعت حمولة السنترالات بنسبة 1ر1 % لتسجل 8ر14 مليون خط مقابل 64ر14 مليون خط.

وأشار الإحصاء إلى تراجع عدد الخطوط الشغالة خلال العام المالي الماضي بنسبة 3ر0 % ليسجل 66ر8 مليون خط مقابل 69ر8 مليون خط خلال العام السابق عليه.

ولفت إلى تراجع عدد الخطـوط التليفونية بالقطاع الحكومي خلال الفترة المذكورة بنسبة 3ر7 % ليبلغ 53ر163 ألف خط مقابل 37ر176 ألف خط خلال عام 2011-2012 ،بينما زاد عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص بنسبة 7ر2 % خلال عام 2012-2013 ليسجل 75ر796 ألف خط مقابل 8ر776 ألف خـط خلال عام 2011-2012.

وبين الإحصاء تراجع عدد الخطـوط التليفونية بالمنازل خلال العام المالي الماضي بنسبة 5ر0 % ليبلغ 7ر7 مليون خـط مقابل 74ر7 مليون خـط عام 2011-2012 ،كما تراجع متوسـط عـدد خطوط التليفونات المنزلية لكل ألف أسرة من السكان خلال الفترة المذكورة ليسجل 384 خطا مقابل 405 خطوط خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض بلغت 2ر5 %.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد مكالمات الترنك الخارجية اللاسلكية الصادرة لتبلغ 99ر164 مليون مكالمة خلال عام 2012-2013 مقابل 15ر140 مليـون مكالمة خلال عام 2011-2012 بنسبة زياده قدرها 7ر17% .. مشيرا الى تراجع إجمالى مدة مكالمات الترنك الخارجية اللاسلكية الصادرة بنسبة 6ر3 % لتبلغ22ر7 مليون ساعة عام 2012-2013 مقابل 49ر7 مليون ساعة عام 2011-2012 .

أ.ش.أ