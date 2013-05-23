بالصور.. افتتاح المؤتمر الثالث عشر للعاملين بالجامعات المصرية

أكد الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع مطالب العاملين بالجامعات المصرية، وأن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات، وأصبح الصندوق حتمية موجودة وعملية تمويله تحتاج للمناقشة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة فى افتتاح مؤتمر اتحاد العاملين بالجامعات المصرية الثالث عشر، تحت شعار "متمسكون بمطالبنا المشروعة"، والذى استضافته جامعة قناة السويس اليوم.

وقال رئيس الجامعة، إن هناك علاقة متميزة بين العاملين وإدارة جامعة القناة فهم مشاركين فى كل خطوة فنحن نعمل بشفافية ووضوح تام فانا كرئيس جامعة جزء من المنظومة وهذا يسهل أمورا كثيرة فى التعامل مشيدا بالارتباط الوثيق الذى يربط العاملين ببعضهم من مختلف الجامعات المصرية مما جعل نوعا من التناغم يزيد من منظومة العمل حتى تأخذ شكلا ناضجا أكثر، كما أن التنسيق والدراسة بجماعية تجعل ردود فعل المطالب أعلى وأكثر إيجابية وهذه إحدى الثمرات من اللقاءات والمناقشات.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك نقاطا لا بد أن نتفق عليها فجميع الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات مع مطالب العاملين وكلنا نبغى المساعدة وتحقيق مطالب العاملين ونصيحتى أن نفوض زملاء دارسين للموضوع لارتقاء مستوى الحوار فى القضايا فيجب أن تكون المجموعة الممثلة باسم الجامعات المصرية واعية للأهداف ولديها رؤية وتتعاون بشكل مؤثر مع جامعتنا فهذا يجعل لهم قوة مؤثرة.

وفى نهاية كلمة د. محمد محمدين طالب أعضاء الوفود المشاركة بنقل تحياته وأسرة جامعة قناة السويس لجميع رؤساء الجامعات المصرية، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تحقق أمنيات ومطالب العاملين.

وكانت فعاليات المؤتمر قد بدأت بكلمة من أيمن نجاح ممثل العاملين بجامعة القناة وسمير النجار مدير عام الشئون الإدارية وسمير حمزة مدير عام شئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الجامعة بجامعة القناة وبحضور وفود الجامعات المشاركة بالمؤتمر.