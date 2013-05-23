محافظ الشرقية يبحث انقطاع التيار مع وزير الكهرباء

أجرى المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، اتصالا هاتفيا مع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، لبحث ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائى فى قرى ومدن المحافظة وهو ما يمثل أزمة لدى المواطنين خاصة أثناء فترة الامتحانات الحالية.

وقال المحافظ، إن وزير الكهرباء أكد له أن مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، سوف يتم التغلب عليها خلال الأيام القادمة، كما استقبل محافظ الشرقية، المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لنفس الغرض وتناول اللقاء مناقشة مقومات ومشاكل استكمال مشروعات الكهرباء وإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين الخدمة.

وطالب المحافظ بوضع خطة واضحة المعالم حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، وموافاة المحافظة بها أولا بأول لتوعية المواطنين من خلال أجهزة الإدارة المحلية والوحدات القروية بصفة يومية، وسرعة الانتهاء من عمليات رد الشىء لأصله فى المشروعات.

وناقش النجار مع رئيس شركة الكهرباء إمكانية تعميم تجربة وحدات التحكم الإلكترونية، فى إنارة الشوارع بحى أول وثان الزقازيق والتى تم البدء بها مؤخرا بالزقازيق وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 90 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وإنشاء لوحات توزيع جديدة، وحل كافة المشاكل والنزاعات حول الأراضى اللازمة لإقامة لوحات تغذية بالمحافظة.

وبدوره، كشف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه يتم تخفيف الأحمال بنحو 5 آلاف ميجاوات للحفاظ على شبكة كهرباء مصر من الانهيار.. مؤكدا أنه تحدث بشفافية ووضوح تفاديا للشائعات حتى تتم معالجة الأزمة.

وقال إن الشركة مستعدة لتوفير وحدات التحكم الالكترونية لمحافظة الشرقية مجانا لتعميم التجربة بهدف التحكم فى إنارة الطرق العامة والشوارع توفيرا للكهرباء، مطالبا بتوفير أراض لإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين الكهرباء بمنطقتى "طريق الغشام" بمدينة "الزقازيق"، و"قصاصين الأزهار" بمركز "أولاد صقر".