نجل مرسي بعد فوز السيسي: «الرئيس المختطف عاملكم مفاجأة خلال ساعات»

قال عمر مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إن والده بصدد «مفاجأة» ستحدث خلال الساعات القادمة، وذلك في معرض تعليقه إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر.

وكتب عمر مرسي، في صفحته على «فيس بوك»: «الرئيس الشرعي المختطف عاملكم مفاجأة خلال ساعات إن شاء الله».

كان المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن مساء الثلاثاء فوز المشير عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية، التي جرت على مدار 3 أيام في 26 و27 و28 مايو الماضي.

وأكد المستشار أنور العاصي فوز المشير عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على 23 مليونًا و 780 ألفًا و 104 ناخبًا، بنسبة 96.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف «العاصي» أن المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، حصل على 757 ألفًا و 511 أصوات بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتفوقت أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم على الأصوات التي حصل عليها حمدين صباحي، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 ناخبين بإبطال صوتهم.

وأعلن المشير عبدالفتاح السيسي خوضه الانتخابات الرئاسية في مارس 2014، ليصبح الرئيس الثامن لمصر، بعدما كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق، محمد مرسي، وبعد ثورة «30 يونيو».