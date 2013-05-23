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نادر جلال في سباق مع الزمن لتصوير "العقرب" قبل رمضان

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نادر جلال في سباق مع الزمن لتصوير "العقرب" قبل رمضان نادر جلال في سباق مع الزمن لتصوير "العقرب" قبل رمضان
المسلسل أول بطولة مطلقة للأردني منذر رياحنة

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 14:17

يواصل المخرج نادر جلال تصوير مسلسله الجديد "العقرب"، حيث يكثف ساعات تصوير المسلسل إلى نحو 18 ساعة يوميا، لسرعة الانتهاء من المسلسل الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية هذا العام.

ويصور جلال حاليا عددا كبيرا من المشاهد المهمة في أحداث المسلسل في مناطق أبورواش والحطابة، ويحرص خلال عملية التصوير على الاهتمام بكافة تفاصيل الشخصيات التي يطرح من خلالها عالم المافيا والمخدرات بشكل غير تقليدي في إطار الأكشن.

يُذكر أن مسلسل "العقرب" يُعد أول بطولة مطلقة للأردني منذر رياحنة في الدراما المصرية، بعد مشاركته في مسلسل "خطوط حمراء" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي في ثاني تعاون جمعه مع أحمد السقا بعد مشاركتهما سويا في فيلم "المصلحة".

"العقرب" تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال، وبطولة منذر رياحنة ولقاء الخميسي وهالة فاخر ومحمد لطفي وأميرة العايدي وجمال عبد الناصر ومنة فضالي وإيمان العاصي.

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