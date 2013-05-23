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روزبرج يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة لسباق موناكو للسيارات

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روزبرج يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة لسباق موناكو للسيارات روزبرج يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة لسباق موناكو للسيارات

كتب : رويترز منذ 16 دقيقة

منح الألماني نيكو روزبرج، سائق مرسيدس فريقه بداية قوية في جائزة موناكو الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1للسيارات بعدما تصدر الجولة الأولى من التجارب الحرة اليوم الخميس.

وسجل روزبرج المقيم في موناكو منذ أن كان طفلا صغيراً دقيقة واحدة و16.159 ثانية.

وسيتطلع روبزرج للانطلاق من الصدارة للمرة الثالثة على التوالي بعد غد السبت في التجارب التأهيلية بعدما تفوق بفارق 0.087 ثانية على الإسباني فرناندو الونسو سائق فيراري.

ويريد ألونسو أن يقود فيراري لأول انتصار في موناكو منذ 2001 وأن يصبح أول من يحقق الانتصار على هذه الحلبة مع ثلاثة فرق مختلفة.

وجاء الفرنسي سيباستيان جروجان سائق لوتس في المركز الثالث يليه البرازيلي فيليبي ماسا الذي احتل المركز الرابع مع فيراري.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 2008 وزميل روزبرج في مرسيدس المركز الخامس بفارق 0.274 ثانية وراء المتصدر.

وظهر الفنزويلي باستور مالدونادو بشكل مختلف بعدما احتل المركز السادس مع وليامز الذي لم يحصل على اي نقطة هذا الموسم.

وسبق لمالدونادو الفوز بسباقات في فئات أقل في موناكو قبل انتقاله للمنافسة في فورمولا 1.

واكتفى الاأماني سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات متتالية بالمركز العاشر بينما جاء زميله الاسترالي مارك ويبر في المركز السابع.

واحتل البريطاني جنسون باتون والمكسيكي سيرجيو بيريز ثنائي مكلارين المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

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DMC

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