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أمناء الشرطة يغلقون قسم “حدائق القبة ” اعتراضا على نقل رئيس المباحث بسبب بلطجي

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أمناء الشرطة يغلقون قسم “حدائق القبة ” اعتراضا على نقل رئيس المباحث بسبب بلطجي أمناء الشرطة يغلقون قسم “حدائق القبة ” اعتراضا على نقل رئيس المباحث بسبب بلطجي

نظم عدد من أمناء الشرطة بقسم حدائق القبة وقفة احتجاجية أمام القسم اعتراضاً على نقل رئيس  المباحث المقدم “شريف فيصل”، مؤكدين أنه لا يوجد أسباب لنقله .

وأكد أحد أمناء الشرطة  أن ” شريف فيصل ”  رئيس قسم المباحث قد قام  منذ توليه رئاسة القسم بعد الثورة بالقبض على العديد  من البلطجية والمجرمين الهاربين  أثناء الثورة ، مشيراًإلى أنه يوجد مسجل خطر  قد قام بأكثر من شكوى ضد قسم الحدائق ورئيس المباحث وذللك بعد أن تم القاء القبض عليه .

وأضاف أمناء الشرطة أنهم  يريدون مقابلة  مدير الأمن لتوضيح  ماحدث ، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا أن يواصلوا عملهم بعد  معاقبتهم بسبب  شكاوي من بلطجية تم القبض عليهم .

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