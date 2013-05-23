الأرصاد: غدًا نهاية موجة الحر ودرجات الحرارة اليوم تصل إلى ٤٠ ْ

أكد الدكتور على قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الجمعة هو نهاية موجة الحر التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث ستصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية، بينما تصل إلى ٤٤ درجة مئوية على جنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة غربا، ويتقدم نحو الداخل مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى مصر الوسطى.

وقال قطب إن الرياح والأتربة ستؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه بداية من بعد غد السبت، وستنخفض درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية.