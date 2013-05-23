أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

الأرصاد: غدًا نهاية موجة الحر ودرجات الحرارة اليوم تصل إلى ٤٠ ْ

Google+ Print
الأرصاد: غدًا نهاية موجة الحر ودرجات الحرارة اليوم تصل إلى ٤٠ ْ الأرصاد: غدًا نهاية موجة الحر ودرجات الحرارة اليوم تصل إلى ٤٠ ْ

أكد الدكتور على قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الجمعة هو نهاية موجة الحر التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث ستصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية، بينما تصل إلى ٤٤ درجة مئوية على جنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة غربا، ويتقدم نحو الداخل مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى الوسطى.

وقال قطب إن الرياح والأتربة ستؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه بداية من بعد غد السبت، وستنخفض درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"