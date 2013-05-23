الجيش يضبط سيارتين محملتين ب 14 صاروخ و130 بندقية و33 ألف طلقة قادمتين من ليبيا

تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة جنوب حقفة أم الغزلان بمسافة 8 كم وشرق خط الحدود الدولية الغربية بمسافة [70] كم من ضبط عدد [2]عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية إحداهما محملة بكمية من الأسلحة والذخائر والأقراص المخدرة والأخرى تفحمت تماماً نتيجة مطاردتها وإطلاق النيران عليها بواسطة عناصر حرس الحدود .

وبحصر المضبوطات وجدت عدد [ 14 صاروخ طراز "جراد" - 130 بندقية خرطوش – 33050 طلقة أعيرة مختلفة ] إلى جانب عدد [298000] قرص لعقار الترامادول المخدر أثناء محاوله تهريبهم من داخل الأراضى الليبية إلى الأراضى المصرية .

وتم العرض على النيابة المختصة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات .

جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى .