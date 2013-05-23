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“برهامى” و”علم الدين” يفتتحان الدورة التثقيفية السادسة لحزب النور بالإسكندرية

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“برهامى” و”علم الدين” يفتتحان الدورة التثقيفية السادسة لحزب النور بالإسكندرية “برهامى” و”علم الدين” يفتتحان الدورة التثقيفية السادسة لحزب النور بالإسكندرية

افتتحت أمانة حزب النور بمحافظة الإسكندرية الدورة التثقيفية السادسة بحضور الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور خالد علم الدين الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، مستشار رئيس الجمهورية “المقال”.

و أكد  علم الدين أن مستقبل الإستثمار في ال مجال البيئي في جيد  بالإضافة إلى كيفية تحويل المشكلات البيئية مثل القمامة إلي مصدر حضاري يليق بشكل وحضارة مصر.

وأشار  إلى أنه يمكن استخدام المخلفات فى توفير السماد والكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة دون تحميل أي تكلفة.

يذكر أن المحاضرات التثقيفية لـ”النور” ستقام مساء كل ثلاثاء بمقر الحزب بالإسكندرية يتبعها تقديم الحزب شهادات تقدير للمشاركين .

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