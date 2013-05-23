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اتحاد عمال مصر الحر يطالب بالاهتمام بحل مشاكل قطاع الدواء

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اتحاد عمال مصر الحر يطالب بالاهتمام بحل مشاكل قطاع الدواء اتحاد عمال مصر الحر يطالب بالاهتمام بحل مشاكل قطاع الدواء

عقد اتحاد عمال الحر برئاسة على البدرى، رئيس الاتحاد، اجتماعا موسعا مع قيادات وأعضاء تحالف العاملين بقطاع الدواء لمناقشة الأوضاع المتردية التى آلت إليها شركات الدواء وإمكانية إعادة وضع هذه الشركات إلى مكانتها الطبيعية وطرق النهوض بقطاع الدواء الحكومى، هذا القطاع الحيوى والمهم.

وأوضح أعضاء تحالف العاملين بقطاع الدواء أنهم قاموا بوضع ورقة عمل ورؤية لكيفية النهوض بقطاع الدواء لكن القائمين من القيادات على هذا القطاع لم يهتموا بمناقشة أعضاء التحالف فى رؤيتهم للنهوض بقطاع الدواء.

وأشار على البدرى إلى أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق بين قيادات قطاع الدواء وأعضاء التحالف لدراسة ورقة العمل المقدمة منهم وإيجاد فرص لتحقيقها.

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مصر 365

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