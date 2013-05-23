"ياسين" يفتتح اليوم أعمال تطوير ثلاثة مراكز شباب

قال مصدر مسئول بوزارة الشباب إن أعمال التطوير بمركز شباب السيدة نفيسة شملت تزويد المركز بصالة ألعاب قوى، وملعب خماسى منجل صناعيا، وفيما يتعلق بمركز شباب عين الصيرة فقد تم إنشاء ملعب خماسى، وتطوير كل من نزل الشباب، والمبنى الإدارى المتواجدين بداخله، بينما شهد مركز شباب القلعة تطوير حمام السباحة والملعب الخماسى والمدخل الرئيسى.

وأوضح المصدر أن تكلفة أعمال التطوير بهذه المراكز جاءت من خلال مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والموارد الذاتية للمراكز، تطبيقا لقرار وزير الشباب الخاص بقيام المراكز بالاستفادة من مواردها الذاتية فى تطوير الأنشطة والإنشاءات المتواجدة بها.

يذكر أن الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، سيفتتح غداً، أعمال التطوير المنتهية بمراكز شباب "السيدة نفيسة، القلعة، عين الصيرة، التى تم الانتهاء من تطويرها ضمن الخطة الإنشائية للوزارة.

> كما قام ياسين، مساء الاثنين الماضى، بافتتاح أعمال التطوير بمركز شباب روض الفرج، والذى تم تطوير الملعب المتعدد الأغراض به، وحمام السباحة، وصالة الأنشطة، واستراحة العائلات.