إبراهيم عيسى يتساءل: هل هناك ضمانات لعدم تكرار واقعة اختطاف الجنود

كتب : فاطمة النشابي منذ 34 دقيقة

قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسي، إنه كما تم اختطاف الجنود المصريين السبعة منذ أسبوع بشكل بسيط، تم إطلاق سراحهم بشكل بسيط اليوم، واستنكر في برنامجه "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، غياب الشفافية لدى السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد بلد تغيب فيها الشفافية والصراحة مثلما يحدث في مصر.

وأضاف إن الجميع يشعر بالفرحة بمشهد عودة الجنود المختطفين، لكنه في نفس الوقت مشهد لا يطمئن بشيء خاصة وإن هناك العديد من الحقائق لم توضح بشأن الحادث.

وتساءل عيسى، ما الذي فعلته الحكومة والدولة لتحرير الخاطفين، وأجاب "لا شيء"، وتساءل مرة أخرى: "هل هناك ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى".