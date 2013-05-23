أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

إبراهيم عيسى يتساءل: هل هناك ضمانات لعدم تكرار واقعة اختطاف الجنود

Google+ Print
إبراهيم عيسى يتساءل: هل هناك ضمانات لعدم تكرار واقعة اختطاف الجنود إبراهيم عيسى يتساءل: هل هناك ضمانات لعدم تكرار واقعة اختطاف الجنود

كتب : فاطمة النشابي منذ 34 دقيقة

قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسي، إنه كما تم اختطاف الجنود المصريين السبعة منذ أسبوع بشكل بسيط، تم إطلاق سراحهم بشكل بسيط اليوم، واستنكر في برنامجه "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، غياب الشفافية لدى السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد بلد تغيب فيها الشفافية والصراحة مثلما يحدث في .

وأضاف إن الجميع يشعر بالفرحة بمشهد عودة الجنود المختطفين، لكنه في نفس الوقت مشهد لا يطمئن بشيء خاصة وإن هناك العديد من الحقائق لم توضح بشأن الحادث.

وتساءل عيسى، ما الذي فعلته والدولة لتحرير الخاطفين، وأجاب "لا شيء"، وتساءل مرة أخرى: "هل هناك ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"