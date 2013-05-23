مصرع مسجل خطر فى تبادل اطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج‎

شهد الطريق الزراعي أسيوط سوهاج منذ قليل تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأثنين من الخارجين عن القانون .

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الدورية الأمنية المعينة لتمشيط الطريق الزراعي أسيوط سوهاج أمام نجع عبد الله التابع لمركز سوهاج فؤجئت الدورية الأمنية بقدوم دراجة بخارية يستقلها شخصان بحيازة كل منهما سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وحال قيام القوات بضبطهما بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مما حدا بالقوات الى التعامل معهم .

ونتج عن ذلك مصرع أحد مستقلى الدراجة البخارية وفرار الأخر بالدراجة البخارية وضبط بحيازة القتيل بندقية آلية وعدد 2 خزينة وفرد خرطوش صناعة محلية.