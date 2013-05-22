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هنية: أمن سيناء "جزء أصيل" من أمن فلسطين

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هنية: أمن سيناء "جزء أصيل" من أمن فلسطين هنية: أمن سيناء "جزء أصيل" من أمن فلسطين
هنية هنأ محافظ شمال سيناء بتحرير الجنود المختطفين

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أكد رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، اليوم، أن الأمن في سيناء جزء أصيل من الأمن القومي الفلسطيني.

وعبر هنية، خلال اتصال هاتفي مع محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، عن شكره لحسن المعاملة التي قدمت للفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من معبر رفح قبل إعادة تشغيله اليوم.

وهنأ هنية، خلال الاتصال، محافظ شمال سيناء بتحرير الجنود المختطفين وعودتهم سالمين لذويهم، مؤكدا عمق العلاقة بين فلسطين ومصر، ومتمنيا لمصر الأمن والسلام.

وحسب بيان لحكومة غزة، عبّر محافظ شمال سيناء عن شكره لاتصال هنية، مضيفا أن ما تم القيام به واجب تجاه الشعب الفلسطيني باعتبار فلسطين ومصر أبناء أمة واحدة.

وكان هنية هنأ الرئيس المصري محمد مرسي والقوات المسلحة المصرية بعد الإفراج عن الجنود المختطفين السبعة في سيناء فجر اليوم.

ومن جانبه، أكد مدير هيئة المعابر والحدود ماهر أبوصبحة أن 550 مواطنا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم منذ استئناف العمل بداخله.

وقال أبوصبحة إن غدا الخميس سيخصص لسفر حاملي الجوازات الأجنبية والتذاكر والمرضى وأصحاب الإقامات.

وتابع: "506 مواطنين تمكنوا من العودة إلى القطاع عبر المعبر، فيما أرجعت السلطات المصرية أربع حافلات لإعطاء الأولوية لسفر المعتمرين".

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