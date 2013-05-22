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رامز: أعدنا التأمين البنكي للعمل بعد توقف دام 5 سنوات

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رامز: أعدنا التأمين البنكي للعمل بعد توقف دام 5 سنوات رامز: أعدنا التأمين البنكي للعمل بعد توقف دام 5 سنوات

كتب : إسماعيل حماد الأربعاء 22-05-2013 18:43

أصدر البنك المركزي المصري اليوم، تعليمات للبنوك وشركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بشأن ضوابط خدمات التأمين البنكي المتوقفة منذ عام 2007.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تفعيل القانون وفقا لاحتياجات السوق، بعد توقف دام 5 سنوات، ويتعين على البنوك الراغبة في تقديم تلك الخدمات التقدم لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بطلب، بعد استيفاء الشروط المبينة في تعليمات تم الإعلان عنها.

وتتضمن تعليمات المركزي التي أعلن عنها البنك، وحصلت الوطن على نسخة منها، ضرورة تقديم البنوك طلباتها قبل التعاقد مع شركات التأمين، بالإضافة إلى ضرورة التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين البنكي بتوفيق أوضاعها، خلال مهلة حدها الأقصي ثلاثة أشهر من اليوم، ثم إخطار البنك المركزي.

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