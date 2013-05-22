بالصور ..فنانو ومثقفو مصر يوقعون استمارة ” تمرد” ويصفوها بالأمل الأخير لمصر

قام عدد من الفنانين والمثقفين بالتوقيع على حملة “تمرد”، مشيرين إلى أنهم مع أي محاولة ثورية لعودة أمن واستقرار مصر ،حيث قالت الفنانة سميحة أيوب في عن توقيعها لاستمارة “تمرد” أنها تريد عودة أمن واستقرار مصر في ظل ما نعيشه من انفلات أمني .

وأعلن الفنان خالد الصاوى دعمه لحملة تمرد، حيث قال على “تويتر ” : “تمرد هى الحركة السلمية الأخيرة التى يمد بها يده شباب الطبقة الوسطى فلا تحرقوا آخر غصن زيتون ولا تكسروا مجاديف الشباب المسالم لأن البديل مر” .

أما المخرج عمرو سلامة فقال : “أملى كبير أن حملة تمرد تنجح حتى لو كان حلما ورديا، بس خايف بعدها ييجى رئيس أفضل تقوم مكنة الإسلاميين تعمل تمرد مضاد يشيلوه ونعيش فى حلقة مفرغة”.

كما كانت الفنانة جيهان فاضل قد قامت بنشر صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع ”تويتر ” بعد أن وقعت على الاستمارة ،وقامت الفنانة بسمة آيضا بالتوقيع على استمارة “تمرد” والتطوع لجمع توقيعات للحملة ودعمها وذلك مع زوجها السياسى الدكتور عمرو حمزاوى .

وعن أسباب الانضمام للحملة قال الفنان خالد النبوى خلال حسابه على موقع تويتر : ” نحن لا نتمرد من أجل أن نتمرد ، نحن نتمرد من أجل تحقيق أحلام شهدائنا من أجل أن يشعر الجميع أنهم سواسية من أجل أن نزرع ما نأكله ولا نتسوله”، “ نتمرد من أجل أن يقود الشباب هذه الأمة، نتمرد من أجل أن نبنى دولة الشباب بدلا من دولة العواجيز” ،وأكد المنتج محمد العدل عن تأييده لحملة تمرد، قائلاً ” تمردوا يرحمكم الله فالمستقبل لكم ولأبنائكم” .

وقال الفنان نبيل الحلفاوى على حسابه بموقع تويتر إن حملة تمرد هى وسيلة سلمية شعبية لمواجهة الادعاء بأن المعارضة لا تواجد لها فى الشارع،ووقع آيضا كلا من الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد استمارة تمرد ، وأعلنا التوقيع لتمرد ونشرا صورة لهما على موقع ” فيس بوك” بعد أن وقعا على تمرد .

ويذكر أن عدد من الاعلاميين آيضا، قد أعلنوا عن تأييدهم وانضمامهم لحملة “تمرد” كالإعلامي محمود سعد وعمرو أديب والإعلامية جيهان منصور .

وكما قام مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 70 أديب ومثقف منهم ،أحمد فؤاد نجم، أبو العلا السلاموني، فتحية العسال، محمود حميدة ، بهاء طاهر ، سيد حجاب ، يوسف القعيد ، مجدى أحمد على ، محمد بدوى ، فتحية العسال ، أحمد فؤاد نجم ، زين العابدين فؤاد ، محمد سلماوى ، محمد العدل ، خالد يوسف، وغيرهم ، بالتوقيع على استمارات التمرد ،وجاء ذللك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الأول للمثقفين والذي كان من المقرر عقده اليوم بنقابة الصحفيين .