مالاجا يفكر في مدرب متصدر الدوري الأرجنتيني لخلافة بيليجريني

مدريد، (إفي): ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي مالاجا الإسباني يفكر في التعاقد مع خيراردو مارتينو مدرب نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، ليخلف التشيلي مانويل بيليجريني.

وأوضحت صحيفة (أس) على موقعها اليوم أن مالاجا أرسل مديره الرياضي ماريو وسيوس ومديره التنفيذي فيسنتي كاسادو لكي يبدأ المفاوضات حول التعاقد مع مارتينو لتدريب الفريق الأندلسي اعتبارا من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مارتينو سيواصل تدريب نيويلز أولد بويز حتى انتهاء بطولة كأس ليبرتادوريس، المقررة في نهاية يوليو المقبل.

ومن المعروف أن مارتينو قاد نيويلز أولد بويز ليبتعد عن منطقة الهبوط وأصبح ينافس بقوة على لقب الدوري الأرجنتيني في مرحلة الإياب (كلاوسورا) حيث يتصدر الترتيب برصيد 29 نقطة، كما أنه تأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس ليبرتادوريس حيث يواجه مواطنه بوكا جونيورز.

وكان بيليجريني قد أعلن اليوم رحيله رسميا عن تدريب مالاجا بنهاية الموسم الكروي الحالي، ولكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.

وقال بيليجريني للصحفيين إن الأحد المقبل سشهد آخر مباراة له كمدرب لمالاجا، معربا عن أمله في أن يتمكن الفريق الأندلسي من التاهل إلى بطولة دوري أوروبا.

ومن المعروف أن بيليجريني (59 عاما) تولى تدريب مالاجا عام 2010 وحقق معه إنجازا ملحوظا حيث تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مشاركته الأولى بالبطولة، والذي خرج منه بخسارته أمام بروسيا دورتموند الألماني.