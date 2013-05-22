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استشهاد المجند المصاب بحروق نارية في أحداث “محمد محمود” الأخيرة

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استشهاد المجند المصاب بحروق نارية في أحداث “محمد محمود” الأخيرة استشهاد المجند المصاب بحروق نارية في أحداث “محمد محمود” الأخيرة

استشهد  اليوم، المجند “سيد عيد إبراهيم عيد” من قوات  أكاديمية الشرطة، إثر إصابته بحروق نارية متعددة،  يوم الاثنين 13 مايو الحالي نتيجة إلقاء عدد من المتهمين لعبوات “مولوتوف” حارقة على السيارة قيادته بشارع محمد محمود وبصحبته أحد ضباط الشرطة الذى أصيب بحروق ويخضع للعلاج بالمستشفى.

حيث قام المتهمون والذين قبض على 8 منهم باعتراض السيارة وقاموا برشقها بزجاجات “المولوتوف” الحارقة مما أحدث إصابة المجند الشهيد.

ونعت وزارة الداخلية أسرة المجند الشهيد الذى استشهد أثناء قيامه بتأدية واجبه، ووجه وزير الداخلية بتكليف كافة أجهزة الوزارة المعنية بتوفير أوجه الرعاية لأسرة الشهيد.

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