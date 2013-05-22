دعوى قضائية ضد "الأعلى للجامعات" بسبب انتخابات جامعة القاهرة

قرر أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة، رفع دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للمطالبة بإلغاء مواد اللائحة التى وصفوها بالظالمة لأعضاء الهيئة المعاونة، والتى تقر بأن نسبة تمثيل الهيئة المعاونة فى انتخاب القيادات الجامعية 10% فقط.

وقال عزت حسن الأزهرى، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والذى يقيم الدعوى القضائية ضد المجلس، إن سبب التأخير فى رفع القضية هو الاحتياج لتوقيع أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأضاف أنه تم أخذ توقيع ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لرفع الدعوى السبت المقبل.

وتابع: "هناك مخالفة دستورية صريحة فى اللائحة، التى تفرق بين أصوات أساتذة الجامعات وأصوات الهيئة المعاونة".